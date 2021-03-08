Эксперт прокомментировал ужесточение требований к ипотечным организациям

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ужесточение требований к ипотечным организациям.

«Хочу сказать, что решение правительства и Минстроя является последовательным шагом в части развития в системе ипотечного кредитования. С одной стороны, упрощаются процедуры получения ипотеки, упрощаются процедуры использования материнского капитала», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, доля ипотечных кредитов растёт именно по той причине, что их можно оплачивать маткапиталом.

По словам Апрелева, цель — защитить граждан от некорректных действий, исключить возможность участия мошеннических организаций на этом рынке.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.