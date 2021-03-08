Космонавт Серова рассказала о значении 8 Марта

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Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Елена Серова рассказала о значении праздника 8 Марта.
Космонавт Серова рассказала о значении 8 Марта
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она заявила, что это праздник возрождения, когда весна вступает в свои права, солнечный день становится длиннее.

«Традиционно в нашей стране это Международный женский день — день красоты, нежности, женственности, когда наши любимые мужчины радуют нас своим вниманием, заботой и подарками», — заявила Серова в беседе с ФАН.

Она поздравила россиянок с Международным женским днём и пожелала им сил, радости, любви и простого человеческого счастья.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею выплачить женщинам на 8 Марта 13-у зарплату.

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