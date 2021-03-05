Депутат прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что 13-я зарплата стала традиционной финансовой поддержкой граждан России перед Новым годом, поэтому вряд ли россиянки обрадуются переносу выплат на 8 Марта.
Депутат прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

«Я думаю, что к Новому году домохозяйство нуждается в дополнительной поддержке, возможности приобретения продуктов на праздничный стол, продуктов родным и близким. Поэтому если «Коммунисты России» хотят помочь женщинам, то они могу подарить им подарки именно к этому празднику», — заявила Светлана Бессараб.

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить