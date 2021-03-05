Депутат прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что 13-я зарплата стала традиционной финансовой поддержкой граждан России перед Новым годом, поэтому вряд ли россиянки обрадуются переносу выплат на 8 Марта.

Об этом она рассказала в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

«Я думаю, что к Новому году домохозяйство нуждается в дополнительной поддержке, возможности приобретения продуктов на праздничный стол, продуктов родным и близким. Поэтому если «Коммунисты России» хотят помочь женщинам, то они могу подарить им подарки именно к этому празднику», — заявила Светлана Бессараб.

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.