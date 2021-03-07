В Минтруде рассказали как не потерять стаж при переходе на электронную трудовую книжку

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В Минтруде рассказали как не потерять стаж тем людям, которые переходят на электронные трудовые книжки.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года», — цитирует Российская газета сообщение Минтруда.

Отмечается, что записи о стаже должны содержаться в бумажной трудовой книжке.

Уточняется, что для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.

Ранее сообщалось, что работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца.

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