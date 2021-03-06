Чернышенко рассказал о предстоящей комплексной оценке ректоров вузов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о предстоящей комплексной оценке ректоров российских высших учебных заведений.

«Мы запускаем вместе с Министерством образования цикл сплошного ассесмента руководителей всех высших учебных заведений, в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чернышенко поручил Министерству высшего образования и науки ввести в российских вузах должность проректора по цифровой трансформации.

Также сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.