В кабмине поручили ввести в вузах должность проректора по цифровизации

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству высшего образования и науки ввести в российских вузах должность проректора по цифровой трансформации.

Как передаёт РИА Новости, Чернышенко напомнил, что по поручению президента на региональном уровне были созданы должности руководителей по цифровой трансформации.

«И я, Валерий Николаевич, тоже прошу вас поддержать это и ввести такие должности на уровне проректоров в каждом вузе», — обратился Чернышенко к главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.