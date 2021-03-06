CК возбудил дело по факту смерти подростка в квартире в Выборге
- РИА Новости
«По предварительным данным, мать подростка, состоящая на учёте в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего наступила смерть несовершеннолетнего», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Отмечается, что в квартире также находился мужчина. Его спасли сотрудники аварийно-спасательной службы.
Ранее следователи организовали доследственную проверку по факту смерти человека в результате взрыва газового оборудования на небольшом литейном производстве в городе Златоусте Челябинской области.