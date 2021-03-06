CК возбудил дело по факту смерти подростка в квартире в Выборге

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в квартире в городе Выборге Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
CК возбудил дело по факту смерти подростка в квартире в Выборге
  • РИА Новости

«По предварительным данным, мать подростка, состоящая на учёте в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего наступила смерть несовершеннолетнего», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что в квартире также находился мужчина. Его спасли сотрудники аварийно-спасательной службы.

Ранее следователи организовали доследственную проверку по факту смерти человека в результате взрыва газового оборудования на небольшом литейном производстве в городе Златоусте Челябинской области.

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