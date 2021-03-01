В Самарской области возбуждено дело по факту отравления трёх человек угарным газом

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В Самарской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели трёх человек от отравления угарным газом.
В Самарской области возбуждено дело по факту отравления трёх человек угарным газом
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на СУ СК по региону.

Инцидент произошёл 27 февраля. В доме на улице Гагарина в Сергиевске нашли тела 60-летнего мужчины и двух 58-летних женщин.

По предварительной версии, все трое отравились угарным газом. К этому привело нарушение правил пользования газовым котлом.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх мужчин от отравления угарным газом в частном доме в Ковылкинском районе Мордовии.

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