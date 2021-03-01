В Самарской области возбуждено дело по факту отравления трёх человек угарным газом
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на СУ СК по региону.
Инцидент произошёл 27 февраля. В доме на улице Гагарина в Сергиевске нашли тела 60-летнего мужчины и двух 58-летних женщин.
По предварительной версии, все трое отравились угарным газом. К этому привело нарушение правил пользования газовым котлом.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх мужчин от отравления угарным газом в частном доме в Ковылкинском районе Мордовии.