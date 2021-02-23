В Мордовии возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх мужчин из-за отравления угарным газом в частном доме в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В Мордовии возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек
  • РИА Новости

«По факту гибели четверых мужчин в возрасте от 29 до 60 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме не была открыта заслонка газовой печи, в результате погибшие отравились угарным газом.

Ранее в Предгорном муниципальном округе Ставрополья четыре человека, в том числе двое детей, также скончались от отравления угарным газом.

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