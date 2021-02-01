На Ставрополье от отравления угарным газом скончались четыре человека
- РИА Новости
В администрации сообщили, что, «по предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли четыре человека».
«Обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей — мальчика и девочки», — говорится в сообщении.
Согласно информации краевой прокуратуры, ЧП произошло в частном доме в посёлке Железноводском.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Южно-Сахалинске, четыре человека госпитализированы.