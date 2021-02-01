На Ставрополье от отравления угарным газом скончались четыре человека

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В Предгорном муниципальном округе Ставрополья четыре человека, в том числе двое детей, скончались от отравления угарным газом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию округа.
На Ставрополье от отравления угарным газом скончались четыре человека
  • РИА Новости

В администрации сообщили, что, «по предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли четыре человека».

«Обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей — мальчика и девочки», — говорится в сообщении.

Согласно информации краевой прокуратуры, ЧП произошло в частном доме в посёлке Железноводском.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Южно-Сахалинске, четыре человека госпитализированы.

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