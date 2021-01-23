В Южно-Сахалинске в результате пожара погибли двое детей

Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Южно-Сахалинске, четыре человека госпитализированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

Сообщается, что «органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по факту произошедшего 23 января 2020 года пожара в частном доме по ул. Памятной в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли двое несовершеннолетних детей, четверо пострадавших госпитализированы и находятся в реанимации».

В пресс-службе правительства региона рассказали, что «мать находится в тяжёлом состоянии, она получила 40% ожогов».

«Её старший 21-летний сын в реанимации, а 14-летний подросток проходит лечение в детской областной больнице, он отравился угарным газом. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С таким же диагнозом в медицинском учреждении находится пятилетняя девочка. Отец семейства в момент пожара находился на работе», — заявили в пресс-службе.

В следственном управлении СК России по региону сообщили, что погибшие — мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в результате пожара на цветочном рынке один человек погиб и двое пострадали.