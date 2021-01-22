В Краснодаре один человек погиб при пожаре на цветочном рынке
- РИА Новости
«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших. (Пострадавшие. — RT) доставлены в ККБ (Краевая клиническая больница №1. — RT)», — заявил Казликин.
По данным регионального МЧС, возгорание происходит на общей площади 150 кв. м.
Как заявил источник агентства, на территории рынка в одном из павильонов произошёл взрыв газового баллона. По его словам, эвакуировали около 100 человек.
В региональном СУ СК сообщили, что на место пожара выехал следователь.
Ранее в Красноярске произошёл пожар в производственном здании.