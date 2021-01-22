В Краснодаре один человек погиб при пожаре на цветочном рынке

В Краснодаре в результате пожара на цветочном рынке один человек погиб и двое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления гражданской защиты городской администрации Виталия Казликина.

«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших. (Пострадавшие. — RT) доставлены в ККБ (Краевая клиническая больница №1. — RT)», — заявил Казликин.

По данным регионального МЧС, возгорание происходит на общей площади 150 кв. м.

Как заявил источник агентства, на территории рынка в одном из павильонов произошёл взрыв газового баллона. По его словам, эвакуировали около 100 человек.

В региональном СУ СК сообщили, что на место пожара выехал следователь.

Ранее в Красноярске произошёл пожар в производственном здании.