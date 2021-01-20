В Красноярске произошёл пожар в производственном здании

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В Красноярске загорелись два этажа производственного здания.
В Красноярске произошёл пожар в производственном здании
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания», — сказал собеседник.

Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м. Информация о пострадавших пока не поступала.

К борьбе с огнём привлечены 42 человека и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека.

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