В Красноярске произошёл пожар в производственном здании

В Красноярске загорелись два этажа производственного здания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания», — сказал собеседник.

Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м. Информация о пострадавших пока не поступала.

К борьбе с огнём привлечены 42 человека и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека.