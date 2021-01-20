В Красноярске произошёл пожар в производственном здании
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания», — сказал собеседник.
Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м. Информация о пострадавших пока не поступала.
К борьбе с огнём привлечены 42 человека и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека.