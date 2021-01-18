В Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека

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Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребёнок скончался позже в больнице. Об этом сообщили в СК России по республике Карелия.

«По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошёл пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трёхлетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при оказании реанимационных мероприятий ребёнок скончался.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана.

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