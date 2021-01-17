Четыре человека погибли в результате пожара в доме в Татарстане

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Четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана.
Четыре человека погибли в результате пожара в доме в Татарстане
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС России.

По данным МЧС, прибывшие на место пожарные обнаружили в доме сильное задымление. Один мужчина и двое детей погибли на месте ЧП, ещё один мужчина скончался в машине скорой помощи.

В ведомстве рассказали, что дом использовался в качестве дачи.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ленобласти.

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