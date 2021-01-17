Четыре человека погибли в результате пожара в доме в Татарстане
- © РИА Новости / Александр Кожохин
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС России.
По данным МЧС, прибывшие на место пожарные обнаружили в доме сильное задымление. Один мужчина и двое детей погибли на месте ЧП, ещё один мужчина скончался в машине скорой помощи.
В ведомстве рассказали, что дом использовался в качестве дачи.
Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ленобласти.