Четыре человека погибли в результате пожара в доме в Татарстане

Четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС России.

По данным МЧС, прибывшие на место пожарные обнаружили в доме сильное задымление. Один мужчина и двое детей погибли на месте ЧП, ещё один мужчина скончался в машине скорой помощи.

В ведомстве рассказали, что дом использовался в качестве дачи.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ленобласти.