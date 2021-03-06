В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в стране.

«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По её словам, «уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Россия».

Согласно данным на 6 марта, в России в течение суток выявлено 11 022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России с начала эпидемии подтверждён 4 312 181 случай COVID-19.

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