В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться», — цитирует ТАСС Вуйнович.
По её словам, «уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Россия».
Согласно данным на 6 марта, в России в течение суток выявлено 11 022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России с начала эпидемии подтверждён 4 312 181 случай COVID-19.
Ранее URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.