В России выявили 11 022 случая коронавируса за сутки

В России в течение суток выявлено 11 022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 11 024 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего в России с начала эпидемии подтверждён 4 312 181 случай COVID-19.

За сутки умер 441 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 462 пациента. Общее число летальных исходов — 88 726.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 900 348 пациентов. За сутки выздоровели 15 027 человек, накануне — 15 464.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией

Ранее URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии в России.