Путин поручил кабмину выбрать ведомство по защите семьи и детей 

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.
Путин поручил кабмину выбрать ведомство по защите семьи и детей 
  • РИА Новости

«Правительству России: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей...» — говорится в тексте поручения.

Также это ведомство должно будет заниматься вопросами опеки и попечительства, разработкой мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия.

Кабмину поручено представить соответствующие предложения до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта отменяется беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

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