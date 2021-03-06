Путин поручил кабмину выбрать ведомство по защите семьи и детей 

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.

«Правительству России: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей...» — говорится в тексте поручения.

Также это ведомство должно будет заниматься вопросами опеки и попечительства, разработкой мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия.

Кабмину поручено представить соответствующие предложения до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта отменяется беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.