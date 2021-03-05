Депутат Елена Строкова рассказала о лучшем подарке на 8 Марта

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова рассказала о лучшем подарке на 8 Марта.

«Международный женский день — это самый светлый праздник весны, праздник наших мам, сестёр и дочерей. Весна — всегда день первых тюльпанов и мимозы. День цветов», — сказала она в беседе с ФАН.

По её словам, лучшим презентом будет не срезанный букет, а растение в цветочном горшке, которое проживёт гораздо дольше.

Строкова также пожелала женщинам России больше уверенности в собственных силах.

«Упорства, терпения и таланта у нас и так хватает, но каждой из нас очень нужны внимание, поддержка и любовь родных и близких нам людей. Счастья вам, дорогие женщины, удачи и благополучия», — добавила она.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.