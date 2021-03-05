Россиянки назвали самые популярные подарки от работодателей на 8 Марта

Россиянки рассказали о самых популярных подарках от работодателей на 8 Марта.

Об этом сообщает Life.ru.

Первое место заняли цветы. Такой вариант назвали треть респондентов.

По словам 17%, они часто получали небольшие сувениры. Ещё 16% заявили о сладостях в подарок, для 13% организовывали корпоратив. 12% назвали подарочные сертификаты, 11% — премии.

По данным сервиса «Сбермаркет», в российские компании чаще заказывают букеты цветов и косметику в качестве подарка на 8 Марта.

Спрос на доставку в офисы косметических наборов и букетов цветов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество заказов конфет в подарочных упаковках снизилось на 7%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.