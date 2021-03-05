В Петербурге продлили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«По 28 марта продлевается обязанность самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, а также перевод этих лиц на дистанционную работу», — говорится в сообщении.

Ранее в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявили, что ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 замедлился до уровня высокого плато — с середины февраля он держится на отметке около 1 тыс. человек в сутки.