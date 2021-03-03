В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

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Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге замедлился до уровня высокого плато — с середины февраля он держится на отметке около 1 тыс. человек в сутки.
В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

«Общий тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Вместе с тем он замедлился почти до уровня высокого плато, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может перейти в рост заболеваемости», — приводит ТАСС заявление.

Как отмечается, массовая вакцинация — единственное средство, которое может предотвратить новый подъём заболеваемости.

Ранее главный эпидемиолог Санкт-Петербурга Мария Дарьина в беседе с «Петербургским дневником» оценила ситуацию с пандемией.

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