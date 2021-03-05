Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России

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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере гостеприимства и развлечений в России признаны директор по развитию сети отелей и семейный повар в загородном доме.
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом «Работа.ру».

Одну из самых высоких зарплат, от 150 тыс. рублей, предлагают директору по развитию сети отелей с опытом работы в гостиничной сфере от трёх лет.

До 120 тыс. рублей готовы платить семейному повару в загородном доме. Требуемый опыт — от пяти лет.

Такой же уровень зарплаты обещают сомелье в столичном ресторане премиум-класса.

До 110 тыс. рублей может получать шеф-повар, до 100 тыс. — бренд-шеф.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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