В крупном селе Пермского края открылся пункт вакцинации от COVID-19

В Пермском крае кабинет для вакцинации от коронавируса открылся в крупном селе Ленск.

Об этом сообщает ОТР.

Краевой Минздрав закупил для сельской больницы холодильник для хранения вакцины «Спутник V». В первый день вакцинацию прошли 20 человек.

В больнице по предварительной записи или в порядке живой очереди могут сделать прививку не только жители самого Ленска, но и соседних посёлков Калинино, Пермь-Серга и Кыласово, где проживают около 12 тыс. человек.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.