В Татарстане оценили ситуацию с распространением коронавируса

Короткая ссылка
В Татарстане коронавирусную инфекцию выявили ещё у 51 человека. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой санитарно-эпидемиологической обстановке в республике, рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
В Татарстане оценили ситуацию с распространением коронавируса
  • РИА Новости

Об этом пишет inkazan.ru.

Всего в республике за весь период распространения заболевания зафиксировано 18 235 случаев COVID-19. Темп суточного прироста сохраняется на уровне 0,3%. Ситуация сегодня оценивается как стабильная с тенденцией к снижению заболеваемости.

Под наблюдением и на изоляции остаётся 5281 человек.

Выздоровело за весь период 14 937 человек, в том числе 95 — за минувшие сутки.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в организме с антителами после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить