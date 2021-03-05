В Татарстане оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Татарстане коронавирусную инфекцию выявили ещё у 51 человека. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой санитарно-эпидемиологической обстановке в республике, рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Об этом пишет inkazan.ru.

Всего в республике за весь период распространения заболевания зафиксировано 18 235 случаев COVID-19. Темп суточного прироста сохраняется на уровне 0,3%. Ситуация сегодня оценивается как стабильная с тенденцией к снижению заболеваемости.

Под наблюдением и на изоляции остаётся 5281 человек.

Выздоровело за весь период 14 937 человек, в том числе 95 — за минувшие сутки.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в организме с антителами после перенесённого COVID-19.