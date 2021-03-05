В Татарстане подвели итоги проверок предприятий на предмет нарушений режима ограничений
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
За февраль управление Роспотребнадзора проверило 2283 объекта, нарушения были выявлены в 168, что составляет 5,4% от числа проверенных. Всего составлено 128 протоколов на общую сумму 1,675 млн рублей. Работа пяти объектов была приостановлена решением судов.
«Нарушения выявляются стандартные. Это несоблюдение социальной дистанции, отсутствие запаса антисептиков, в ряде объектов не проводится термометрия сотрудников», — сказала Авдонина.
Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.