В Татарстане подвели итоги проверок предприятий на предмет нарушений режима ограничений

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина во время пресс-конференции рассказала, что ведомство продолжает контроль за объектами по профилактике коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает inkazan.ru.

За февраль управление Роспотребнадзора проверило 2283 объекта, нарушения были выявлены в 168, что составляет 5,4% от числа проверенных. Всего составлено 128 протоколов на общую сумму 1,675 млн рублей. Работа пяти объектов была приостановлена решением судов.

«Нарушения выявляются стандартные. Это несоблюдение социальной дистанции, отсутствие запаса антисептиков, в ряде объектов не проводится термометрия сотрудников», — сказала Авдонина.

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