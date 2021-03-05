Эксперт спрогнозировал снижение цен на яйца и мясо птицы в России

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Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на яйца и мясо птицы, вероятно, снизятся в период с апреля по май.
Эксперт спрогнозировал снижение цен на яйца и мясо птицы в России
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«Рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле — мае объёмы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти», — отметил Лахтюнов.

По его словам, «весной рынок начнёт насыщаться и россияне смогут увидеть и снижение цен на эти продукты».

1 марта Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца.

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