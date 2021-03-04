Новак заявил о росте спроса на топливо в России благодаря вакцинации

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Потребление топлива на российских АЗС стало выше чем до пандемии на фоне массовой вакцинации населения, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак заявил о росте спроса на топливо в России благодаря вакцинации
  • Reuters

«Мы видим, что потребление на АЗС нефтепродуктов — и бензина, и дизельного топлива — уже выше, чем в докризисный период», — цитирует ТАСС слова Новака в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что это происходит на фоне того, что зарегистрировано три вакцины и идёт массовая вакцинация.

Ранее Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал решение стран — участниц ОПЕК+ разрешить России увеличить добычу нефти в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки.

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