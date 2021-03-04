Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал решение стран-участниц ОПЕК+ разрешить России увеличить добычу нефти в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки.

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос. Нам необходимо увеличивать объёмы переработки на НПЗ и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер также отметил, что в результате решений, принятых ОПЕК+ 4 марта, цены на нефть увеличились почти на 5%.

Он считает, что такой рост цен говорит о том, что рынок постепенно восстанавливается.

По мнению Новака, ОПЕК+ нужно внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены, и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей».

4 марта по итогам заседания ОПЕК+ решила не наращивать добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранит своё дополнительное сокращение добычи в 1 млн баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, в Казахстане — на 20 тыс. баррелей.