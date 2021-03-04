Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал решение стран-участниц ОПЕК+ разрешить России увеличить добычу нефти в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки.
Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти
  • РИА Новости

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос. Нам необходимо увеличивать объёмы переработки на НПЗ и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России»,  — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер также отметил, что в результате решений, принятых ОПЕК+ 4 марта, цены на нефть увеличились почти на 5%. 

Он считает, что такой рост цен говорит о том, что рынок постепенно восстанавливается.

По мнению Новака, ОПЕК+ нужно внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены, и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей».

4 марта по итогам заседания ОПЕК+ решила не наращивать добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранит своё дополнительное сокращение добычи в 1 млн баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, в Казахстане — на 20 тыс. баррелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить