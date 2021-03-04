Названа дата следующего заседания ОПЕК+

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведёт следующее заседание 31 марта, встреча всех участников соглашения состоится 1 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Следующие встречи JMMC и министров стран, входящих и не входящих в ОПЕК, запланированы на 31 марта и 1 апреля соответственно», — цитирует сообщение РИА Новости.

4 марта по итогам заседания ОПЕК+ решила не наращивать добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранит своё дополнительное сокращение добычи в 1 млн баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, в Казахстане — на 20 тыс. баррелей.