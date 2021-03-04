ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане в апреле
- Reuters
Отмечается, что по итогам прошедшего в формате видеоконференции министерского заседания страны-участницы приняли решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года.
«Для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 тыс. и 130 тыс. баррелей в сутки соответственно», — говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.
Остальные страны альянса сохранят добычу на прежнем уровне.
Ранее стало известно, что Министерство энергетики России обсуждает с Ираком расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые работают в ближневосточной стране.