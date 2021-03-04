ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане в апреле

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Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, в Казахстане — на 20 тыс. баррелей.
ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане в апреле
  • Reuters

Отмечается, что по итогам прошедшего в формате видеоконференции министерского заседания страны-участницы приняли решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года.

«Для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 тыс. и 130 тыс. баррелей в сутки соответственно», — говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Остальные страны альянса сохранят добычу на прежнем уровне.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики России обсуждает с Ираком расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые работают в ближневосточной стране.

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