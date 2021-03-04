Психолог рассказал, как ограничить пребывание детей в интернете

Доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов рассказал, как ограничить пребывание детей в интернете.

«Сейчас многие родители задаются вопросом, как ограничить детей в использовании сети. Первая рекомендация для родителей — ни в коем случае не запрещать. Дело в том, что категоричные запреты приведут к тому, что ребёнок попросту может отдалиться», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, задача родителей в том, чтобы спокойно высказывать своё отношение.

«Родители должны сказать, что не запрещают проводить время в компьютере, но ребёнок должен тогда помогать по дому, сделать свои уроки, сходить в магазин и так далее», — считает Иванов.

Как пояснил эксперт, в таком случае дети будут чувствовать, что с ними считаются, разделяют обязанности.

Ранее психолог Ольга Годлевская в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по составлению детского графика.