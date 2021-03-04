Психолог дала советы по составлению детского графика

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Психолог Ольга Годлевская дала рекомендации по составлению детского графика.
Психолог дала советы по составлению детского графика
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В беседе с телеканалом «360» она заявила, что важен рациональный подход, а предпочтений по возрасту для начала каких-либо занятий нет.

«Вопрос — продуктивная ли это деятельность, спортивная. От этого зависит. Если спортивная, то в среднем от пяти лет», — сказала эксперт.

По её словам, важно обратить внимание на содержание занятий и правильно построить график с учётом физиологии ребёнка.

«Если ребёнок посещает детский сад, то вечером ходить на какие-то занятия сложно для детей. Здесь нужно планировать так, чтобы у них было время побыть дома с родителями, спокойно поиграть», — пояснила Годлевская.

Как отметила психолог, если дети совсем не интересуются секциями, можно обратиться к специалисту за консультацией.

«В норме дети должны интересоваться, быть активными», — добавила она.

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