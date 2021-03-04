Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области арестован

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Зеленоградский районный суд Калининградской области поместил под арест задержанного по подозрению в подготовке теракта на областном объекте энергетики.
Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области арестован
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«Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 3 мая», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

4 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на энергетическом объекте в Калининградской области.

По данным спецслужб, подозреваемый планировал «совершить действия устрашающего власти характера».

Как уточнялось, задержанный женат и работает фотографом.

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