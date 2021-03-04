Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области арестован
- © Jiri Hubatka/imageBROKER.com
- globallookpress.com
«Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 3 мая», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
4 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на энергетическом объекте в Калининградской области.
По данным спецслужб, подозреваемый планировал «совершить действия устрашающего власти характера».
Как уточнялось, задержанный женат и работает фотографом.