В ФСБ рассказали о задержанном за подготовку теракта под Калининградом
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«Подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом... Отмечу, что в поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от бдительных граждан», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
По данным спецслужб, подозреваемый планировал «совершить действия устрашающего власти характера».
4 февраля сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на энергетическом объекте в Калининградской области.
По его месту жительства были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».
Подробнее — в материале RT.