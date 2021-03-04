Генконсул Франции в Екатеринбурге привился «Спутником V»

Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье сообщил, что привился от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Мне 63 года, я уже в возрасте, и я доверяю уральской медицине. Я слышал, что она (вакцина. — RT) эффективна и работает», — цитирует его ТАС.

Французский генконсул вакцинировался в городской больнице № 3.

Ранее сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились вакциной «Спутник V».

19 февраля МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.

Российской вакциной привились некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, большинство сотрудников посольства Монголии, а также аргентинские и чилийские дипломаты в Москве, сотрудники дипмиссии Сербии во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански и ряд сотрудников посольства Киргизии в российской столице.