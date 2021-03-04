Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца

Ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца.

«Главным фактором наблюдаемого подорожания всё-таки лучше считать рост цен на зерно, без которого как основной кормовой базы не произвести яйцо и не вырастить птицу», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, каждое изменение в данном сегменте передаётся дальше на производство, и цены на мясо птицы и яйца стали расти через несколько недель после подорожания зерновых.

«Предприятия уже объявили мораторий на рост цен в течение двух месяцев. Однако участникам процесса нужно ещё обращать внимание на динамику внутренней ситуации с зерном», — отметил Масленников.

1 марта Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.