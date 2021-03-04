Эксперты рассказали о популярных услугах в преддверии 8 Марта

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Аналитики «Авито Услуг» рассказали, какие услуги наиболее востребованы у россиян перед Международным женским днём.
Эксперты рассказали о популярных услугах в преддверии 8 Марта
  • АГН «Москва»

Об этом пишет сайт «Москва 24».

Вырос спрос на услуги гравировки на 38% по сравнению с прошлогодним показателем, а общее количество объявлений от мастеров увеличилось на 27%.

Нарисовать портрет на заказ предлагают более 11 тыс. мастеров, количество предложений увеличилось на 2% за неделю.

Также на 26% популярнее, чем в прошлом году, стали услуги по организации праздничных шоу. Особой популярностью пользуются фаер-шоу и бармен-шоу.

Спортивные и танцевальные курсы стали на 65% популярнее, чем в прошлом году, а количество таких предложений выросло на 52%. Популярными в 2021 году стали курсы массажа и маникюра. Также с прошлого марта спрос на услуги тренеров вырос на 70%.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.

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