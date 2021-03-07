Названы наиболее популярные у россиян авианаправления этой зимой

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали, какие авианаправления стали наиболее популярными у жителей России в прошедшем зимнем сезоне. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.

В первую пятёрку рейтинга, состоящего из 20 позиций, вошли следующие направления: Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды.

По словам специалистов, в целом топ-20 популярных авианаправлений по России достаточно стабилен. Тем не менее отмечается рост интереса к перелётам из Москвы в Махачкалу и Волгоград — их позиции стали значительно выше в общем рейтинге по сравнению с показателями прошлой зимы (2019—2020).

Так, заинтересованность в полётах в Волгоград выросла вдвое, а в Махачкалу — на треть.

Кроме того, аналитики Туту.ру рассказали о динамике цен на авиабилеты в зимние сезоны 2019—2020 и 2020—2021.

«Средний чек за перелёт по России зимой составил 6252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6861 рубль», — констатировали специалисты.

При этом они отметили, что наибольшее снижение цены среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 было зафиксировано на направлениях Москва — Новосибирск (- 36%), Москва — Санкт-Петербург (- 29%), Москва — Екатеринбург (- 28%) и Москва — Волгоград (- 28%).

В то же время цены на авиабилеты из Москвы в Симферополь, наоборот, за год выросли — перелёт из столицы в Крым этой зимой обошёлся россиянам на 6% дороже, чем годом ранее.

Также на 5% выросли цены на билеты из Москвы в Сочи и на 4% из Москвы в Краснодар, а также в Махачкалу и Мурманск.

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