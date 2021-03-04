Суд отложил предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на краевой суд.
«По Быкову сегодня предварительное заседание отложено на 14:00 17 марта», — сообщил представитель суда.
По его словам, «будут рассмотрены ходатайства, в том числе о рассмотрении дела судом присяжных».
«Быков сегодня подтвердил своё желание о рассмотрении дела судом присяжных», — добавил он.
Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства.
В конце августа 2020 года сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004-м.