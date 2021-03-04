Минэкономразвития выступило за расширение функционала госуслуг

Минэкономразвития предложило расширить функционал портала госуслуг, сообщает пресс-служба министерства.

Как пишет РИА Новости, в частности, в Минэкономразвития предложили предоставлять гражданам и организациям данные об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Также предлагается информировать с помощью сайта «Госуслуги» самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на неё, с 1 марта 2021 года можно будет получать только в электронном виде.