В Москве оформление сделок с нежилой недвижимостью перевели в онлайн-формат

Госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на неё, с 1 марта 2021 года можно будет получать только в электронном виде.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в онлайн-формат перейдут госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физлицам, а также те, которые полезны для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков. Всего в электронный вид перевели 21 услугу Департамента городского имущества.

В настоящее время в сфере имущества, земли и жилья департамент оказывает 35 госуслуг, из которых 24 можно получить онлайн и частично в бумажном формате.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.