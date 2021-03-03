Колокольцев назвал число переболевших коронавирусом сотрудников МВД

За время пандемии коронавирусом переболели около 80 тыс. сотрудников полиции, сообщил на расширенной коллегии ведомства глава МВД России Владимир Колокольцев.

Колокольцев отметил, что пандемия затронула сферу органов внутренних дел, оказав влияние на оперативную обстановку и организацию деятельности ведомства.

«Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболели около 80 тыс. сотрудников, или каждый восьмой», — сказал он.

В декабре официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о летальных случаях коронавируса среди дипломатов.