Колокольцев назвал число переболевших коронавирусом сотрудников МВД
- РИА Новости
Колокольцев отметил, что пандемия затронула сферу органов внутренних дел, оказав влияние на оперативную обстановку и организацию деятельности ведомства.
«Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболели около 80 тыс. сотрудников, или каждый восьмой», — сказал он.
В декабре официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о летальных случаях коронавируса среди дипломатов.