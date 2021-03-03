Колокольцев назвал число переболевших коронавирусом сотрудников МВД

Короткая ссылка
За время пандемии коронавирусом переболели около 80 тыс. сотрудников полиции, сообщил на расширенной коллегии ведомства глава МВД России Владимир Колокольцев.
Колокольцев назвал число переболевших коронавирусом сотрудников МВД
  • РИА Новости

Колокольцев отметил, что пандемия затронула сферу органов внутренних дел, оказав влияние на оперативную обстановку и организацию деятельности ведомства.

«Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболели около 80 тыс. сотрудников, или каждый восьмой», — сказал он.

В декабре официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о летальных случаях коронавируса среди дипломатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить