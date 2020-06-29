Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом

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Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.
Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Около четырёх десятков. Подавляющее большинство — в лёгкой форме. Один летальный случай», — сказал министр в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия».

По его словам, есть случаи как в центральном аппарате МИД, так и в территориальных отделениях в ключевых российских регионах, где большое иностранное консульское представительство.

Лавров сообщил, что скончавшемуся сотруднику было 62 года.

«Его супруга — медицинский работник (это не большой секрет), работала на скорой помощи и, видимо, сама была просто носителем, без симптомов», — отметил он.

Как подчеркнул глава МИД, ведомство строго соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удалённой работы: примерно половина сотрудников как с самого начала стали работать на удалёнке, так и продолжают.

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