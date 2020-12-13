Захарова рассказала о летальных случаях коронавируса среди дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о летальных случаях среди дипломатов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений — такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи, у нас большое количество людей болеет в наших посольствах», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, в настоящее время в консульствах ограничен очный приём граждан.

Ранее стало известно, что генеральное консульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин до конца года из-за ситуации с коронавирусом.