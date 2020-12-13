Захарова рассказала о летальных случаях коронавируса среди дипломатов
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- РИА Новости
«Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений — такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи, у нас большое количество людей болеет в наших посольствах», — цитирует Захарову РИА Новости.
По её словам, в настоящее время в консульствах ограничен очный приём граждан.
Ранее стало известно, что генеральное консульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин до конца года из-за ситуации с коронавирусом.