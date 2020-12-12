Генконсульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин

Генеральное консульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин до конца года из-за ситуации с коронавирусом.

«Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин.



Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы. pic.twitter.com/Y1iiff1bV8 — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) December 12, 2020

Отмечается, что решение принято в связи с обострением эпидемической обстановки.

Ранее записанные посетители будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Нью-Йорке закроется на карантин с 4 декабря сроком на 10 дней. Об этом говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в Twitter.