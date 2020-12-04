Генконсульство России в Нью-Йорке закроют на десятидневный карантин

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке закроется на карантин с 4 декабря сроком на 10 дней. Об этом говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в Twitter.
Генконсульство России в Нью-Йорке закроют на десятидневный карантин
  • Reuters

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин с 4 по 14 декабря включительно, — говорится в тексте.

Уточняется, что посетители, ранее записанные на приём в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства.

2 декабря в США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 180 083.

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