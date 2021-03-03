В МВД продолжат разработку идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев

МВД продолжит разрабатывать законопроект, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими возраста 100 лет, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.

«МВД продолжает работать над законопроектом», — сказали в министерстве.

Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что МВД отказалось от идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев граждан.

В феврале в ведомстве заявили, что необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.