В МВД продолжат разработку идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев

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МВД продолжит разрабатывать законопроект, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими возраста 100 лет, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.
В МВД продолжат разработку идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев
  • © РИА Новости

«МВД продолжает работать над законопроектом», — сказали в министерстве.

Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что МВД отказалось от идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев граждан.

В феврале в ведомстве заявили, что необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.

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