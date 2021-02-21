В МВД предложили увеличить срок хранения отпечатков россиян
- РИА Новости
«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — говорится в сообщении на сайте российского МВД.
В министерстве напомнили, что в России наблюдается тенденция к увеличению числа лиц, достигших возраста 80 лет. Люди этой возрастной группы более подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти.
«Соответственно, увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным», — добавили в ведомстве.
В октябре МВД предложило ввести обязательный медосмотр и дактилоскопию для граждан из стран ЕАЭС, которые приезжают без визы и остаются в России дольше месяца.