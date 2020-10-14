В России предложили снимать отпечатки пальцев у приезжих из стран ЕАЭС

В России предложили ввести обязательный медосмотр и дактилоскопию для граждан из стран ЕАЭС, которые приезжают без визы и остаются в стране дольше месяца. Соответствующий законопроект МВД поступил на рассмотрение правительства.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ответ на запрос члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Как отметил Выборный, по дактилоскопии полиция может выявить преступника, который уже был выдворен из России, но затем вернулся по поддельным или чужим документам.

Кроме того, такие данные помогают в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

«В идеале создать систему, которая позволит отсечь нарушителей порядка ещё до того, как они приедут в Россию», — пояснил депутат.

По его словам, мигрантов нередко втягивают в террористические и националистические группировки, в криминальную деятельность.

В сентябре МВД России предложило ввести фиксированный авансовый платёж для иностранцев, которые приезжают работать в Россию.